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Минэкономики сообщило о резком росте ВВП России

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© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

В России в третьем квартале 2019 года резко ускорился рост ВВП, сообщает Министерство экономики.

По данным ведомства, рост за этот период составил 1,9%, а в сентябре ВВП увеличился на 2%.

При этом во втором квартале он был на уровне 0,9%, а в первом — 0,5%.

В министерстве отметили, что данный скачок неустойчив и связан с разовыми факторами.

В частности, это обусловлено высоким урожаем сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса.

Кроме того, большой вклад в увеличение ВВП вносило промышленное производство. В последние месяцы рост продемонстрировала добывающая и обрабатывающая промышленность.

В ведомстве отметили, что в последнем квартале нынешнего года рост ВВП может замедлиться до 1,4—1,5%.

Как сообщал «Ридус», в первой декаде октября Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России. В частности, международная финансовая организация спрогнозировала замедление роста российской экономики в 2019 году с 1,2% до 1%.

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