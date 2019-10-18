Трамп объявил Эрдогана «чертовски хорошим лидером»

Президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджепа Эрдогана «чертовски хорошим лидером», высоко оценив его решение о приостановке военной операции «Источник мира» против курдов на севере Сирии.

«Я просто хочу поблагодарить и поздравить президента Эрдогана. Он мой друг. И я рад, что у нас не возникло проблем. Если быть честным, он чертовски хороший лидер. Он жесткий человек, он сильный человек. И он сделал правильную вещь. Мы ценим это и будем ценить это в будущем», — цитирует РИА Новости Трампа.



Президент США отметил, что соглашение о прекращении огня в Сирии стала великим днем как для США и Турции, так и для всей цивилизации.



Напомним, заключению соглашения о приостановке боевых действий предшествовали бурные разбирательства между президентом Дональдом Трампом и американскими конгрессменами, целый поток угроз из Вашингтона в адрес турецких властей, и личная четырехчасовая встреча вице-президента США Майка Пенса с президентом Реджепом Эрдоганом.



В результате все стороны конфликта договорились, что турецкая армия прекратит огонь на 120 часов, а обвиняемые Анкарой в терроризме формирования Рабочей партии Курдистана (РПК) покинут пределы приграничной «зоны безопасности» — оккупированную Турцией территорию Сирии. Кроме того, Пенс подтвердил, что «США и Турция дали взаимные обязательства достичь мирного решения и договориться о будущем зоны безопасности, работая на уровне международного сообщества».



«По мере прекращения огня США не будут вводить новых санкций, и как только установится постоянный режим прекращения огня, президент согласился отозвать все экономические санкции, которые были введены в минувший понедельник», — подчеркнул вице-президент, назвав соглашение примером «эффективного руководства президента Дональда Трампа и прочных отношений между Турцией и США».



После этого оказалось, что и турки, и американцы, и даже курды считают соглашение о приостановке боевых действий своей заслугой и стремятся извлечь из него максимальную выгоду.