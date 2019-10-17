Экс-губернатор Дубровский опроверг сообщение об уголовном деле против него
- 17 октября 2019, 17:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бывший глава Челябинской области Борис Дубровский назвал фейком появившееся в СМИ сообщение о якобы заведенном на него уголовном деле.
«О возбуждении уголовного дела по материалам проверки мне ничего не известно», — заявил он в интервью РБК.
Экс-губернатор также прокомментировал выдвинутое против него обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
По его словам, в настоящее время это решение ФАС оспаривается в арбитражном суде.
Кроме того, Дубровский развеял слухи о том, что он якобы скрывается от следствия в Швейцарии. «У меня нет оснований для жизни в Швейцарии, и мне это не нужно», — сказал он в беседе с изданием. Бывший чиновник добавил, что ему нравится жить и работать в России.
О возбуждении уголовного дела в отношении Бориса Дубровского сообщил журналистам адвокат Игорь Трунов. Он также уточнил, что ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается следствием в сумму более 20 млрд рублей.
Пост губернатора Челябинской области Дубровский занял в январе 2014 года, а в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку.
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