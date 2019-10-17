В Москве задержали мужчину, продававшего пенсионерам гречку вместо лекарств

Сотрудники полиции задержали мошенника, «лечившего» пожилых москвичей гречневой крупой вместо медикаментов.

По данным полиции, задержанный позвонил 84-летней женщине и представился врачом.

Мужчина сообщил пенсионерке, что у нее по результатам анализов обнаружено серьезное заболевание и ей необходимо приобрести лекарство.

Напуганная женщина согласилась купить необходимый препарат у лжеврача, который принес ей домой сверток. Пенсионерка отдала ему около 400 тысяч рублей. Мужчина сообщил ей, что на следующей день придет медсестра и расскажет схему лечения.

Когда никто так и не пришел, женщина вскрыла сверток, в котором оказалась гречневая крупа, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



Аналогичный случай, по ее словам, произошел с 87-летней жительницей района Южное Тушино, заплатившей мошеннику 100 тысяч рублей и получившей вместо лекарства упаковку гречки.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте МВД РФ.