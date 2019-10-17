Десятиклассница покончила с собой в школе Новосибирска

В туалете новосибирской школы № 112 обнаружили тело десятиклассницы, сообщает kp.ru.

Учеников отпустили домой, в настоящее время на месте работают следователи, выясняя все обстоятельства происшествия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девочки, отмечает издание.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как отмечает местный портал NGS.ru, школьница покончила с собой.

Машина скорой помощи прибыла на место происшествия через пять минут после вызова, однако девочку не удалось спасти.

По словам врачей, тело ребенка обнаружили слишком поздно.