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Десятиклассница покончила с собой в школе Новосибирска

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© vk.com

© vk.com

В туалете новосибирской школы № 112 обнаружили тело десятиклассницы, сообщает kp.ru.

Учеников отпустили домой, в настоящее время на месте работают следователи, выясняя все обстоятельства происшествия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девочки, отмечает издание.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как отмечает местный портал NGS.ru, школьница покончила с собой.

Машина скорой помощи прибыла на место происшествия через пять минут после вызова, однако девочку не удалось спасти.

По словам врачей, тело ребенка обнаружили слишком поздно.

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