Десятиклассница покончила с собой в школе Новосибирска
- 17 октября 2019, 08:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В туалете новосибирской школы № 112 обнаружили тело десятиклассницы, сообщает kp.ru.
Учеников отпустили домой, в настоящее время на месте работают следователи, выясняя все обстоятельства происшествия.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девочки, отмечает издание.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как отмечает местный портал NGS.ru, школьница покончила с собой.
Машина скорой помощи прибыла на место происшествия через пять минут после вызова, однако девочку не удалось спасти.
По словам врачей, тело ребенка обнаружили слишком поздно.
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