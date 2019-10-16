В Пятигорске сотрудница МВД прописывала граждан в чужих домах

На Ставрополье сотрудники ФСБ задержали бывшего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Пятигорску, сообщает Newstracker со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, женщину обвинили в злоупотреблении полномочиями и мелком взяточничестве.

По версии следствия, сотрудница МВД в 2017 году нелегально выдала 12 гражданам временную регистрацию в квартирах людей, которые об этом не подозревали.

За каждого прописанного человека женщина брала по 500 рублей, заработав таким образом всего шесть тысяч рублей.

В отношении бывшей госслужащей в 2019 году было возбуждено 7 уголовных дел, отмечает издание.

В среду, 16 октября, Пятигорский городской суд приговорил бывшего эксперта к штрафу в 25 тысяч рублей.

Кроме того, ей запрещено занимать должности на государственной службе в течение полутора лет.