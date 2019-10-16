Поклонская показала подписчикам кота, удивленного заявлением Киева
- 16 октября 2019, 19:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская выложила в Instagram фотографию своего кота Томаса, сопроводив ее язвительным комментарием.
Животное стоит на задних лапах, а его глаза светятся в темноте. На снимке кот выглядит очень удивленным.
Случайно удалось запечатлеть реакцию нашего кота Томаса на „расследование“ Киева, — прокомментировала фотографию Поклонская.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской.
В связи с этим представитель украинского МИД заявила, якобы ссылаясь на полученную от посла Турции в Киеве информацию, что Эрдоган не проводил специальную встречу с российскими депутатами и «случайно пожал им руки», сообщает ФАН.
После этого Поклонская призвала Киев извиниться за свое заявление, отмечает агенство.
В августе с бывшим прокурором Республики Крым, а ныне депутатом Госдумы Натальей Поклонской пообщался главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин.
Войти через социальные сети: