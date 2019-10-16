Поклонская показала подписчикам кота, удивленного заявлением Киева

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская выложила в Instagram фотографию своего кота Томаса, сопроводив ее язвительным комментарием.

Животное стоит на задних лапах, а его глаза светятся в темноте. На снимке кот выглядит очень удивленным.

Случайно удалось запечатлеть реакцию нашего кота Томаса на „расследование“ Киева, — прокомментировала фотографию Поклонская.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской.

В связи с этим представитель украинского МИД заявила, якобы ссылаясь на полученную от посла Турции в Киеве информацию, что Эрдоган не проводил специальную встречу с российскими депутатами и «случайно пожал им руки», сообщает ФАН.

После этого Поклонская призвала Киев извиниться за свое заявление, отмечает агенство.

В августе с бывшим прокурором Республики Крым, а ныне депутатом Госдумы Натальей Поклонской пообщался главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин.