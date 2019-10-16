найти ×
   
  • USD +0.09
    64.35
  • EUR +0.20
    71.05
СохранитьСохранено0
×

1024402

Поклонская показала подписчикам кота, удивленного заявлением Киева

Small default
© instagram.com

© instagram.com

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская выложила в Instagram фотографию своего кота Томаса, сопроводив ее язвительным комментарием.

Животное стоит на задних лапах, а его глаза светятся в темноте. На снимке кот выглядит очень удивленным.

Случайно удалось запечатлеть реакцию нашего кота Томаса на „расследование“ Киева, — прокомментировала фотографию Поклонская.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской.

В связи с этим представитель украинского МИД заявила, якобы ссылаясь на полученную от посла Турции в Киеве информацию, что Эрдоган не проводил специальную встречу с российскими депутатами и «случайно пожал им руки», сообщает ФАН.

После этого Поклонская призвала Киев извиниться за свое заявление, отмечает агенство.

В августе с бывшим прокурором Республики Крым, а ныне депутатом Госдумы Натальей Поклонской пообщался главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
2013137читать позжечитаю позже
Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
107857читать позжечитаю позже

главное


Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти

Слухи о вечной войне кошек и собак оказались преувеличением.

36089530читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни21 августа

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

6027382читать позжечитаю позже