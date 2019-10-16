Силовики готовятся к захвату туберкулезного диспансера под Курганом

В поселке Чернавский в пригороде Кургана силовики готовятся к захвату филиала туберкулезного диспансера, против закрытия которого выступают персонал медучреждения и пациенты, сообщает URA.RU со ссылкой на одного из сотрудников.

По его словам, в диспансере находятся пять пациентов и 15 человек медперсонала.

Приехало около 25 человек в полицейской форме. Нам предложили покинуть здание добровольно, мы отказались, — приводит агентство слова сотрудника диспансера.

Как стало известно изданию, в настоящее время в областном департаменте здравоохранения проводят пресс-конференцию о сложившейся ситуации.

Медицинское учреждение в пригороде Кургана собирались законсервировать с 15 октября, несмотря на протесты местных жителей, для которых диспансер является градообразующим предприятием, напоминает агентство.



По мнению заместителя главного врача по хозяйственной части областного диспансера Николая Рожина, в филиале необходимо провести капитальный ремонт помещений и изношенных коммунальных сетей.

Ранее работники филиала заявили, что не покинут учреждение. Руководство областного диспансера предложило мятежным сотрудникам уволиться и опечатало помещения.



Тогда в учреждение приехали представители профсоюзной организации «Альянс врачей» и сорвали пломбы с опечатанных помещений.