найти ×
   
  • USD -0.11
    64.25
  • EUR -0.08
    70.85
СохранитьСохранено0
×

-2024880

На Ставрополье водитель скорой умер за рулем и врезался в дерево

Small f1a6d446e0
© youtube.com

© youtube.com

В Новоалександровском районе Ставропольского края водитель скорой помощи внезапно скончался за рулем.

В результате автомобиль потерял управление и врезался в дерево.

По предварительной версии, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

Как сообщает ФАН, для извлечения тела погибшего спасателям пришлось распиливать кузов машины.

Издание опубликовало видео с места происшествия. По словам автора ролика, в скорой кроме водителя никого не было.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети
2022193читать позжечитаю позже
Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
10013917читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

153426727читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

27471062читать позжечитаю позже