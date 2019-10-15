На Ставрополье водитель скорой умер за рулем и врезался в дерево
- 15 октября 2019, 21:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Новоалександровском районе Ставропольского края водитель скорой помощи внезапно скончался за рулем.
В результате автомобиль потерял управление и врезался в дерево.
По предварительной версии, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.
Как сообщает ФАН, для извлечения тела погибшего спасателям пришлось распиливать кузов машины.
Издание опубликовало видео с места происшествия. По словам автора ролика, в скорой кроме водителя никого не было.
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