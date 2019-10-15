На Ставрополье водитель скорой умер за рулем и врезался в дерево

В Новоалександровском районе Ставропольского края водитель скорой помощи внезапно скончался за рулем.

В результате автомобиль потерял управление и врезался в дерево.

По предварительной версии, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

Как сообщает ФАН, для извлечения тела погибшего спасателям пришлось распиливать кузов машины.

Издание опубликовало видео с места происшествия. По словам автора ролика, в скорой кроме водителя никого не было.