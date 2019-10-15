Составлен рейтинг самых безопасных для женщин стран

Самой безопасной в мире страной для женщин признана Норвегия.

В тройку лидеров также вошли Швейцария и Финляндия, а четвертое и пятое места заняли Дания и Исландия соответственно.

В списке стран, которые эксперты считают наиболее безопасными и удобными для женщин, Россия разделила с Грецией 50-е место. Украина расположилась на 105-й позиции, а на последних трех строчках оказались Сирия, Афганистан и Йемен. Всего же в рейтинг попали 167 государств.

Как сообщает National Geographic, данный рейтинг составляется с 2017 года самим изданием, а также Институтом исследований проблем мира в Осло и Джорджтаунским институтом по вопросам женщин, мира и безопасности.

При составлении рейтинга учитываются три основных показателя: вовлеченность женщин в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и отсутствие дискриминации.

Ранее сообщалось, что Москва заняла 37-е место в рейтинге самых безопасных городов мира.