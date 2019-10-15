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Избиение ребенка учительницей московской школы попало на видео

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© twitter.com

© twitter.com

Педагог московской коррекционной школы № 2124 Екатерина Тураносова избивала детей, выражая таким способом свое недовольство тем, как они занимаются.

Telegram-канал Baza разместил видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшую избиение учительницей маленькой девочки.

На кадрах видно, что ученица сидит за партой и выполняет письменное задание. Тем временем педагог склоняется над ней и наносит удары в спину и голову ребенка.

По данным паблика, о таком нетрадиционном способе обучения детей с нарушениями в развитии стало известно после расследования, проведенного частным детективом по просьбе родителей, которые обратили внимание на синяки у детей.

В итоге 14 октября распускающую руки учительницу уволили.

Судя по информации, опубликованной на сайте школы, учительский стаж Тураносовой составляет 17 лет. Она даже была награждена грамотой министерства образования и науки РФ.

Ранее «Ридус» писал о том, что в красноярской школе № 151 учительница английского языка избила двух восьмиклассниц прямо во время урока. Инцидент был запечатлен на видео.

Также было опубликовано видео, на котором учительница одной из школ Тульской области избивает школьника указкой за неправильный ответ.

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