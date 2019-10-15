Установка номеров на новые машины в автосалонах начнется с 2020 года

Федеральный закон, предусматривающий регистрацию новых автомобилей прямо в автосалонах, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Благодаря ему владельцы купленных машин смогут выезжать из салона уже с госномерами, сообщил РИА Новости начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД РФ Антон Белан.

По его словам, с 1 января 2020 года больше не будет действовать норма постановки нового автомобиля на учет в течение 10 дней.

Собеседник агентства уточнил, что нововведение касается только новых автомобилей, а услугу смогут оказывать только те автосалоны, которые включены в реестр специальных организаций, участвующих в регистрации транспортных средств.

Белан также пояснил, что в настоящее время разрабатываются реестры организаций, которые будут регистрировать транспортные средства и печатать номера.

Как сообщал «Ридус», в начале августа 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий регистрацию машин непосредственно в автосалонах, где она была куплена.