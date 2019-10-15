В соцсетях появилось новое сообщение о болезни Заворотнюк

В соцсети на странице, созданной в поддержку Анастасии Заворотнюк, опубликовано новое сообщение о ее болезни.

В посте сказано, что актриса действительно проходит курс лечения.

Однако там отмечается, что она не была в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее не было потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.

Авторы сообщения назвали выдумками появляющиеся в СМИ различные слухи об актрисе и попросили не выносить на всеобщее обозрение детали ее болезни.

Несколько дней назад концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление на фоне сообщений некоторых Telegram-каналов о том, что она якобы умерла.

Как сказал Христов в комментарии журналистам, артистка и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг состояния ее здоровья, а также обращаются к людям с призывом верить только тем данным, которые появляются в официальных СМИ.



Ранее он заявил, что актриса может в будущем вернуться к концертной деятельности.

Как сообщал «Ридус», 21 сентября друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров сообщил, что она перенесла вторую операцию и появилась надежда на улучшение состояния.

Состояние Заворотнюк, по словам ее друга, остается тяжелым. В больнице постоянно находятся муж актрисы Петр Чернышев и ее директор.

Ранее в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния Заворотнюк, которая была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Официальной информации о болезни актрисы нет. Семья отказывается комментировать ее состояние, а ее представителю запретили это делать. По данным СМИ, у 48-летней Заворотнюк рак мозга в последней стадии.