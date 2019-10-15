найти ×
   
  • USD -0.11
    64.25
  • EUR -0.08
    70.85
СохранитьСохранено0
×

0015573

В соцсетях появилось новое сообщение о болезни Заворотнюк

Small default
© ТАСС/ Елизавета Карпушкина

© ТАСС/ Елизавета Карпушкина

В соцсети на странице, созданной в поддержку Анастасии Заворотнюк, опубликовано новое сообщение о ее болезни.

В посте сказано, что актриса действительно проходит курс лечения.

Однако там отмечается, что она не была в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее не было потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.

Авторы сообщения назвали выдумками появляющиеся в СМИ различные слухи об актрисе и попросили не выносить на всеобщее обозрение детали ее болезни.

Несколько дней назад концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление на фоне сообщений некоторых Telegram-каналов о том, что она якобы умерла.

Как сказал Христов в комментарии журналистам, артистка и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг состояния ее здоровья, а также обращаются к людям с призывом верить только тем данным, которые появляются в официальных СМИ.

Ранее он заявил, что актриса может в будущем вернуться к концертной деятельности.

Как сообщал «Ридус», 21 сентября друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров сообщил, что она перенесла вторую операцию и появилась надежда на улучшение состояния.

Состояние Заворотнюк, по словам ее друга, остается тяжелым. В больнице постоянно находятся муж актрисы Петр Чернышев и ее директор.

Ранее в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния Заворотнюк, которая была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Официальной информации о болезни актрисы нет. Семья отказывается комментировать ее состояние, а ее представителю запретили это делать. По данным СМИ, у 48-летней Заворотнюк рак мозга в последней стадии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00149

Защитившему жену от насильника мужчине грозит 8 лет тюрьмы

Small bbba69a8c7
© visualhunt.com

© visualhunt.com

Житель поселка Шевченково Харьковской области на Украине защитил жену от насильника и стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным следствия, 13 октября супружеская пара отдыхала в кафе. Около часа ночи женщина решила пойти домой. По дороге на нее напал неизвестный и изнасиловал. Муж, который в этот момент возвращался домой, услышал крики супруги о помощи.

Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. 25-летний насильник с сильным кровотечением был госпитализирован в районную больницу, — говорится в сообщении.

Супруг потерпевшей задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленник, который сейчас находится больнице, может отправиться в тюрьму на пять лет, отметили в ведомстве.

Ранее «Ридус» сообщал, что жительницу Химок Дарью Агений, ударившую ножом для заточки карандашеймужчину, который пытался ее изнасиловать, обвинили в умышленном причинении вреда здоровью.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
5031121читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
11030364читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Юмор
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ

А заодно запустила стихийный флешмоб.

10013917читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни21 августа

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

6027382читать позжечитаю позже