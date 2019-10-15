Около школы в Москве обнаружили гранату
- 15 октября 2019, 12:49
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице на проспекте Буденного прохожие случайно нашли гранату недалеко от школы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, граната была обнаружена между жилым домом № 27 на этом проспекте и лицеем № 429.
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время территория в ожидании прибытия специалистов оцеплена полицией.
Источник также добавил, что граната, вероятнее всего, является учебной, однако точно об этом можно будет говорить только после осмотра предмета взрывотехниками.
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