Около школы в Москве обнаружили гранату

В столице на проспекте Буденного прохожие случайно нашли гранату недалеко от школы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, граната была обнаружена между жилым домом № 27 на этом проспекте и лицеем № 429.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время территория в ожидании прибытия специалистов оцеплена полицией.

Источник также добавил, что граната, вероятнее всего, является учебной, однако точно об этом можно будет говорить только после осмотра предмета взрывотехниками.