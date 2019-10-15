Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».

Траурная церемония прошла с военными почестями. Около гроба стоял почетный караул.

В прощании принял участие военный оркестр.

Одним из первых к гробу Леонова подошел губернатор Московской области Андрей Воробьев, отмечает телеканал.

Художественный руководитель Театра наций актер Евгений Миронов © Сергей Карпухин/ТАСС

Первая в мире женщина-космонавт Герой Советского Союза Валентина Терешкова поблагодарила главу Подмосковья за то, что он навещал Леонова в последнее время, когда легендарный летчик много болел.



Первая женщина, вышедшая в открытый космос, депутат Госдумы РФ Светлана Савицкая, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» космонавт Сергей Крикалев и экс-руководитель «Роскосмоса» Анатолий Перминов © Сергей Карпухин/ТАСС

На прощание прибыл американский астронавт Томас Стаффорд, который в 1975 году вместе с Алексеем Леоновым участвовал в программе совместного экспериментального полета советского космического корабля «Союз-19» и американского корабля «Аполлон».



Алексей, я тебя никогда не забуду! — приводит телеканал слова астронавта, сказанные на русском языке.

Проститься с первым космонавтом, вышедшим в открытый космос, пришли сотни людей. Среди них действующие и бывшие космонавты, руководители российской ракетно-космической отрасли, министр обороны России Сергей Шойгу, его заместители Николай Панков и Дмитрий Булгаков, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе, бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров и многие другие.

Валентина Терешкова, астронавт NASA Томас Стаффорд и дочь Алексея Леонова Оксана © Сергей Карпухин/ТАСС

В последний путь Леонова после захоронения проводили траурным салютом.



Как сообщал «Ридус», легендарный советский космонавт скончался в пятницу, 11 октября, на 86-м году жизни.



Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. В 1960 году попал в первый отряд советских космонавтов. Он был первым человеком на Земле, вышедшим в открытый космос в 1965 году во время полета на корабле «Восход-2». В 1965—1969 годах был в группе космонавтов, участвовавших в подготовке к облету Луны. Второй полет в космос совершил в 1975 году в качестве командира корабля «Союз-19».



С 1970 по 1991 год занимал пост заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, после чего вышел на пенсию.

Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Был удостоен множества наград Советского Союза, России и других государств.

Кроме того, получил признание как художник, его работы широко выставлялись и публиковались. В содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему.