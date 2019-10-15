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Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».

Траурная церемония прошла с военными почестями. Около гроба стоял почетный караул.

В прощании принял участие военный оркестр.

Одним из первых к гробу Леонова подошел губернатор Московской области Андрей Воробьев, отмечает телеканал.

Художественный руководитель Театра Наций, актер Евгений Миронов.

Художественный руководитель Театра наций актер Евгений Миронов

© Сергей Карпухин/ТАСС

Первая в мире женщина-космонавт Герой Советского Союза Валентина Терешкова поблагодарила главу Подмосковья за то, что он навещал Леонова в последнее время, когда легендарный летчик много болел.

Первая женщина, вышедшая в открытый космос, депутат Госдумы РФ Светлана Савицкая и исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации

Первая женщина, вышедшая в открытый космос, депутат Госдумы РФ Светлана Савицкая, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» космонавт Сергей Крикалев и экс-руководитель «Роскосмоса» Анатолий Перминов

© Сергей Карпухин/ТАСС

На прощание прибыл американский астронавт Томас Стаффорд, который в 1975 году вместе с Алексеем Леоновым участвовал в программе совместного экспериментального полета советского космического корабля «Союз-19» и американского корабля «Аполлон».

Алексей, я тебя никогда не забуду! — приводит телеканал слова астронавта, сказанные на русском языке.

Проститься с первым космонавтом, вышедшим в открытый космос, пришли сотни людей. Среди них действующие и бывшие космонавты, руководители российской ракетно-космической отрасли, министр обороны России Сергей Шойгу, его заместители Николай Панков и Дмитрий Булгаков, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе, бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров и многие другие.

Валентина Терешкова, астронавт NASA Томас Стаффорд и дочь Алексея Леонова Оксана.

Валентина Терешкова, астронавт NASA Томас Стаффорд и дочь Алексея Леонова Оксана

© Сергей Карпухин/ТАСС

В последний путь Леонова после захоронения проводили траурным салютом.

Как сообщал «Ридус», легендарный советский космонавт скончался в пятницу, 11 октября, на 86-м году жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

© Сергей Карпухин/ТАСС

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. В 1960 году попал в первый отряд советских космонавтов. Он был первым человеком на Земле, вышедшим в открытый космос в 1965 году во время полета на корабле «Восход-2». В 1965—1969 годах был в группе космонавтов, участвовавших в подготовке к облету Луны. Второй полет в космос совершил в 1975 году в качестве командира корабля «Союз-19».

Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу

© Сергей Карпухин/ТАСС

С 1970 по 1991 год занимал пост заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, после чего вышел на пенсию.

Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Был удостоен множества наград Советского Союза, России и других государств.

Кроме того, получил признание как художник, его работы широко выставлялись и публиковались. В содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему.

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Защитившему жену от насильника мужчине грозит 8 лет тюрьмы

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Житель поселка Шевченково Харьковской области на Украине защитил жену от насильника и стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным следствия, 13 октября супружеская пара отдыхала в кафе. Около часа ночи женщина решила пойти домой. По дороге на нее напал неизвестный и изнасиловал. Муж, который в этот момент возвращался домой, услышал крики супруги о помощи.

Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. 25-летний насильник с сильным кровотечением был госпитализирован в районную больницу, — говорится в сообщении.

Супруг потерпевшей задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленник, который сейчас находится больнице, может отправиться в тюрьму на пять лет, отметили в ведомстве.

Ранее «Ридус» сообщал, что жительницу Химок Дарью Агений, ударившую ножом для заточки карандашеймужчину, который пытался ее изнасиловать, обвинили в умышленном причинении вреда здоровью.

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