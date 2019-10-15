«Не даст водителю уснуть»: Toyota рассказала о новой виртуальной помощнице

Японская компания Toyota разрабатывает «умного» помощника для водителя, который будет поддерживать человека во время поездки.

Мы делаем ставку на то, что в будущем определяющим фактором успеха автомобиля станет его связь с водителем или пассажиром, в зависимости от уровня автономности. Поэтому без виртуального помощника не обойтись, — говорят в компании.

Недавно разработчики представили новый концепт — Toyota LQ.

Сообщается, что этот автомобиль создан на основе Concept-i, выпущенного в 2017 году. Японцы хотят доработать устройство автомобиля, сделав его более самостоятельным и надежным.

Особого внимания заслуживает виртуальная помощница Yui (Юи), которая будет помогать водителю в движении. Она обладает искусственным интеллектом, поэтому сможет адаптироваться и понять запросы любого водителя.



Для тех, кто привык ездить в тишине, Юи включит любимое радио водителя, а для любителей поболтать за рулем — поднимет настроение приятным разговором практически на любую тему. Также помощница будет контролировать температуру воздуха в авто и самостоятельно ее регулировать.

Несмотря на предполагаемый режим автопилота, Юи все равно будет следить за водителем. Если помощница заподозрит, что вы засыпаете или теряете бдительность, в спинку кресла будет подан холодный воздух, а также положение кресла изменится.

По мнению разработчиков, это должно взбодрить водителя.

Во всех странах у водителей есть свой набор автомобильных жестов для общения на дороге: моргание фарами или «аварийкой», поэтому Юи тоже обучена таким жестам.



Известно, что автопилотный автомобиль LQ будет обладать четвертым уровнем автономности: это значит, что машина едет по дороге полностью самостоятельно, без вмешательства человека, но руль в салоне все еще имеется.