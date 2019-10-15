YouTube-обзорщики оказались популярнее Урганта и Дудя

Журналисты и видеоблогеры Юрий Дудь и Иван Ургант уступили в популярности на YouTube Вячеславу Петухову и другим блогерам, которые делают обзоры на гаджеты, игры, розыгрыши и челленджи. Рейтинг видеоблогеров составили специалисты по мониторинга соцмедиа из компании Brand Analytics.

«Осень YouTube встретил с новым лидером по количеству пользовательских реакций. Им стал самый популярный гаджет-блогер Wylsacom, взлетевший на вершину топа из второй десятки. Половина рейтинга захвачена каналами игровой тематики, остальные места делят между собой другие развлекательные жанры, допустив в это царство веселья два блога политической тематики». — сказано в корпоративном блоге Brand Analytics.



Свой рейтинг компания построила по сумме лайков и комментариев, а для расчета проанализировала более 130 миллионов публикаций в русскоязычном сегменте YouTube в сентябре 2019 года.

Канал Вячеслава Путехова Wylsacom собрал рекордное количество комментариев — 2,3 миллиона и еще большее число лайков — 3,8 миллиона при относительно небольшом числе постоянных подписчиков. Правда Петухов схитрил, постоянно объявляя рекламные конкурсы, в которых можно было выиграть смартфон или другой приз за пользовательскую активность.

Второе место топа русскоязычного YouTube занимает челленджер под ником А4, который стабильно показывает высокие результаты, также как и расположившийся на третьем месте кумир любителей игры Minecraft Аид [VyacheslavOO]. В целом летсплееры оккупировали рейтинг, заняв половину мест в топ-20 русскоязычных видеоблогеров.



Четвертое и шестое место рейтинга досталось блогерам, которые ведут каналы на политическую тему, при этом Анатолий Шарий на YouTube заметно популярнее Алексея Навального, хотя о последнем в СМИ упоминаний несравнимо больше.

В топ-20 не сумели пробиться каналы «Вечерний Ургант» телеведущего Ивана Урганта и «вДудь» журналиста Юрия Дудя. Первый занял 21-е место, а второй — 25-е.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года«по версии журнала GQ. Дудя назвали главным лицом на российском YouTube, а приз он получил в номинации «Лицо с экрана» за режиссерскую работу над документальными фильмами.