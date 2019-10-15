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Баста стал владельцем футбольного клуба

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© vk.com / Вася Вакуленко

© vk.com / Вася Вакуленко

Российский музыкант, рэп-исполнитель и продюсер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА, сообщает его пресс-служба.

Там отметили, что «Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства», добавив, что музыкант вложил в развитие клуба 10 миллионов рублей.

Как стало известно телеканалу «360», управлением футбольного клуба займутся приглашенные Бастой профессионалы.

Сам музыкант займется работой со спонсорами и развитием коммуникационных направлений.

Наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект, — приводит телеканал слова Басты.

Музыкант отметил, что у клуба не было перспектив, а были только проблемы с выплатой зарплаты игрокам и сотрудникам.

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