Число жертв тайфуна в Японии возросло
- 15 октября 2019, 09:05
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Японии выросло число погибших из-за обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис», сообщает японский телеканал NHK.
По последним данным, в результате стихии погибли 66 человек.
Более всего пострадала префектура Фукусима на северо-востоке Японии, там погибли 25 человек, отмечает телеканал.
В связи с проливными дождями из берегов вышли около 200 рек. Примерно на 50 из них прорвались дамбы, что вызвало серьезные наводнения. Дожди также спровоцировали около 140 оползней.
Всего в результате тайфуна было повреждено более 10 тысяч домов.
Отмечается, что почти 35 тысяч домов по-прежнему остаются без электричества, а еще 130 тысяч — без подачи воды.
Как сообщал «Ридус», тайфун «Хагибис» обрушился на Японию в субботу. Максимальный уровень угрозы был объявлен в 12 префектурах центральной части страны, к настоящему времени предупреждение снято.
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями из-за последствий стихии.
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