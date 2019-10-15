Число жертв тайфуна в Японии возросло

В Японии выросло число погибших из-за обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис», сообщает японский телеканал NHK.

По последним данным, в результате стихии погибли 66 человек.

Более всего пострадала префектура Фукусима на северо-востоке Японии, там погибли 25 человек, отмечает телеканал.

В связи с проливными дождями из берегов вышли около 200 рек. Примерно на 50 из них прорвались дамбы, что вызвало серьезные наводнения. Дожди также спровоцировали около 140 оползней.

Всего в результате тайфуна было повреждено более 10 тысяч домов.



Отмечается, что почти 35 тысяч домов по-прежнему остаются без электричества, а еще 130 тысяч — без подачи воды.

Как сообщал «Ридус», тайфун «Хагибис» обрушился на Японию в субботу. Максимальный уровень угрозы был объявлен в 12 префектурах центральной части страны, к настоящему времени предупреждение снято.

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями из-за последствий стихии.

