В Лондоне вручили Букеровскую премию

В Лондоне объявили лауреатов самой престижной литературной премии среди писателей, пишущих на английском языке.

В этом году премии были удостоены канадская и британская писательницы Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо.

Всего лишь в третий раз с 1969 года, то есть со времени возникновения премии, она вручена сразу двум лауреатам.

В 1993 году ее организаторы указали в правилах, что «приз не может быть разделен или не вручен».

Маргарет Этвуд удостоена премии за роман «Заветы», продолжение своего романа «Рассказ служанки», ставшего бестселлером и легшего в основу одноименного сериала.

Это ее вторая Букеровская премия, в 2000 году она стала ее лауреатом за роман «Слепой убийца».



Бернардин Эваристо была отмечена премией за роман «Девушка, женщина, все остальное», рассказывающий о чернокожих британках. Писательница стала первой темнокожей обладательницей премии.

Победители получат по 50 тысяч фунтов стерлингов, сообщается на сайте премии.

Как сообщал «Ридус», год назад канадский писатель Майкл Ондатже получил престижную премию Golden Man Booker Prize («Золотой Букер») за роман «Английский пациент». Жюри Букеровской премии назвало это произведение лучшим романом за последние 50 лет.