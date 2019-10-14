В Дагестане два человека заболели сибирской язвой
- 14 октября 2019, 22:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Двое жителей Дагестана заразились сибирской язвой.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава, с подозрением на заражение были госпитализированы три человека из Новокули, у двоих факт заражения подтвердился.
«Третий остается под наблюдением», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, состояние больных уточняется.
Сибирская язва — крайне опасное инфекционное заболевание, которому подвержены дикие и домашние животные, а также люди. Болезнь поражает кожу, кишечник, легкие и миндалины.
Недавно специалисты заявили, что активное таяние вечной мерзлоты на арктическом побережье России может привести к вскрытию старых скотомогильников с сибирской язвой.
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