В Дагестане два человека заболели сибирской язвой

Двое жителей Дагестана заразились сибирской язвой.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава, с подозрением на заражение были госпитализированы три человека из Новокули, у двоих факт заражения подтвердился.

«Третий остается под наблюдением», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, состояние больных уточняется.

Сибирская язва — крайне опасное инфекционное заболевание, которому подвержены дикие и домашние животные, а также люди. Болезнь поражает кожу, кишечник, легкие и миндалины.

Недавно специалисты заявили, что активное таяние вечной мерзлоты на арктическом побережье России может привести к вскрытию старых скотомогильников с сибирской язвой.