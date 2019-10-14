В интернете появился сайт, незаконно использующий бренд «Лукойла»

Нефтегазовая компания «Лукойл» сообщила о появлении в интернете фейкового сайта, использующего ее бренд, но не имеющего к ней никакого отношения.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Лукойл», сайт lukoil-products.com незаконно использует фирменный стиль, товарный знак и логотип LUKOIL.

В связи с этим пользователей Сети призывают не доверять размещенной на этом сайте информации и предупреждают о том, что «Лукойл» не несет ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации, полученной из недостоверных источников.

Кроме того, рекомендовано проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами и сверять информацию с официальным сайтом компании.

«Лукойл» оставляет за собой право предпринять все предусмотренные законодательством меры для защиты своих интересов, говорится в сообщении.

Ранее «Ридус» писал о том, что мошенника из Когалыма осудили на пять с половиной лет лишения свободы за то, что он выманил 1,5 миллиона рублей у людей, которые хотели работать в нефтяной компании.