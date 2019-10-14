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Спасатели реанимировали жительницу Новокузнецка после клинической смерти

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© mchs.gov.ru

© mchs.gov.ru

Сотрудники Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда Кемеровской области спасли жизнь женщине, впавшей в состояние клинической смерти.

За помощью к ним обратился водитель автобуса, пассажирка которого потеряла сознание.

«У женщины уже отсутствовало сердцебиение и дыхание», — сообщается на сайте МЧС РФ.

Спасатели приняли решение провести реанимацию прямо на месте, используя переносный аппарат искусственной вентиляции легких, который применяется во время оказания помощи пострадавшим при авариях на угольных предприятиях.

Более получаса сотрудники МЧС проводили вентиляцию легких и делали непрямой массаж сердца. Трижды пострадавшая начинала дышать, однако снова впадала в состояние клинической смерти.

В итоге же действия спасателей увенчались успехом — женщину удалось привести в сознание. К приезду скорой она уже разговаривала, говорится в сообщении.

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