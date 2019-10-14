Как 5G-связь может помешать орбитальным спутникам

Во всем мире набирает обороты технология 5G-связи. Многие рассчитывают с помощью нее реализовать космические и IT-проекты, но есть эксперты, которые считают, что 5G может привести к негативным последствиям.

Например, запуск 5G-связи помешает работе всех метеорологических спутников.

Напомним, что технология 5G — новейшее поколение мобильной связи, которое будет обеспечивать более высокую пропускную способность при передаче данных по сравнению с технологией 4G. Но с ее появлением некоторые страны попытались закрыть доступ к 5G.

Например, в Швейцарии считают, что технология негативно воздействует на организм человека. Хотя в настоящее время не существует каких-либо официальных данных о вреде технологии 5G, рядом научных исследований подтверждено, что высокомощные радиочастоты могут значительно поднять температуру тела человека, оказывая на него крайне негативное влияние.

Также некоторые эксперты предполагают, что из-за высокого набора частот 5G помешает метеорологическим спутникам и мы можем лишиться точного прогноза погоды.

Недавно Всемирная метеорологическая организация предложила уменьшить частоту спутников 5G на 55 децибел, но их предложение было отвергнуто Американской федеральной комиссией по связи.

Дело в том, что почти на всех метеорологических спутниках есть радиометры, которые измеряют микроволновое излучение морей и океанов нашей планеты. Эти данные помогают спрогнозировать риски появления штормов и ураганов.