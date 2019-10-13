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Диджея убили в кафе в Ленобласти за «неправильную» музыку

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© Maarten Van Damme/flickr.com (CC BY ND 2.0)

© Maarten Van Damme/flickr.com (CC BY ND 2.0)

В кафе в Кировском районе Ленинградской области диджей был убит ножом в сердце.

В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

Как сообщает 47news, инцидент произошел в ночь на 13 октября, а причиной конфликта стало то, что гостю не понравилась музыка в заведении. Выражаясь нецензурно, он потребовал от диджея сменить репертуар, но получил отказ. Тогда разгневанный посетитель выхватил нож и ударил им диджея прямо в сердце. Пострадавший скончался в больнице.

По данным издания, камера видеонаблюдения зафиксировала, как официант с кухонным тесаком в руке ворвался в зал, вероятно, чтобы вступиться за раненого диджея. Посетители остановили работника кафе, выбив у него нож. Вслед за официантом, который, по предварительной информации, приходится братом погибшему, в зал, шатаясь, вошел пострадавший и упал на пол.

Предположительно, подозреваемый в убийстве является представителем азербайджанской диаспоры.

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