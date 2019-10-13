найти ×
   
  • USD -0.52
    64.22
  • EUR -0.57
    70.73
СохранитьСохранено0
×

-3010917

«Ростелеком» защитит биометрические данные клиентов банков

Small f1a6d446e0
© Коллаж/Ридус

© Коллаж/Ридус

Компания «Ростелеком» разработала систему шифрования слепков лица и голоса своих пользователей, которые будут передаваться в единую биометрическую систему (ЕБС).

Использовать эту систему собираются 30 российских банков.

Данная разработка уже получила одобрение и согласование со стороны ФСБ, рассказали газете «Известия» представители отечественного провайдера.

В свою очередь Центральный банк РФ отсрочил внедрение изменений в системы безопасности биометрии клиентов банков, благодаря чему они получили возможность установить либо систему шифрования собственной разработки, либо разработку «Ростелекома», либо «облачный» вариант.

Банки должны внедрить нововведения до конца 2019 года.

В «Ростелекоме» сообщили изданию, что первые организации подключатся к ЕБС после установки новых систем безопасности уже не позже начала ноября.

Как писал ранее «Ридус», с запуском 1 июля единой биометрической системы (ЕБС) российские банки приступят к сбору биометрических данных своих клиентов, что позволит россиянам удаленно получать банковские услуги.

Закон, подписанный в прошлом году президентом России Владимиром Путиным, позволяет банкам с помощью биометрических данных удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать ряд услуг через интернет без их личного присутствия.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь
4012944читать позжечитаю позже
Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
10013917читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

11030364читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

5031121читать позжечитаю позже