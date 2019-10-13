«Ростелеком» защитит биометрические данные клиентов банков

Компания «Ростелеком» разработала систему шифрования слепков лица и голоса своих пользователей, которые будут передаваться в единую биометрическую систему (ЕБС).

Использовать эту систему собираются 30 российских банков.

Данная разработка уже получила одобрение и согласование со стороны ФСБ, рассказали газете «Известия» представители отечественного провайдера.

В свою очередь Центральный банк РФ отсрочил внедрение изменений в системы безопасности биометрии клиентов банков, благодаря чему они получили возможность установить либо систему шифрования собственной разработки, либо разработку «Ростелекома», либо «облачный» вариант.

Банки должны внедрить нововведения до конца 2019 года.

В «Ростелекоме» сообщили изданию, что первые организации подключатся к ЕБС после установки новых систем безопасности уже не позже начала ноября.

Как писал ранее «Ридус», с запуском 1 июля единой биометрической системы (ЕБС) российские банки приступят к сбору биометрических данных своих клиентов, что позволит россиянам удаленно получать банковские услуги.

Закон, подписанный в прошлом году президентом России Владимиром Путиным, позволяет банкам с помощью биометрических данных удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать ряд услуг через интернет без их личного присутствия.