Житель Чикаго застрелил четырех соседей
- 13 октября 2019, 20:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В американском городе Чикаго 67-летний мужчина застрелил четырех человек в их квартире, передает CNN со ссылкой на городскую полицию.
По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 13 октября.
Житель Чикаго открыл огонь по четырем соседям, ужинавшим в своей квартире. После этого он поднялся по лестнице и тяжело ранил женщину. Она госпитализирована и находится в критическом состоянии.
Полицейские задержали стрелявшего. По предварительным данным, он был знаком со своими жертвами. Мотивы, толкнувшие его на совершение преступления, устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в американском городе Канзас-Сити не менее четырех человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной.
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