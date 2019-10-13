Житель Чикаго застрелил четырех соседей

В американском городе Чикаго 67-летний мужчина застрелил четырех человек в их квартире, передает CNN со ссылкой на городскую полицию.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 13 октября.

Житель Чикаго открыл огонь по четырем соседям, ужинавшим в своей квартире. После этого он поднялся по лестнице и тяжело ранил женщину. Она госпитализирована и находится в критическом состоянии.

Полицейские задержали стрелявшего. По предварительным данным, он был знаком со своими жертвами. Мотивы, толкнувшие его на совершение преступления, устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в американском городе Канзас-Сити не менее четырех человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной.