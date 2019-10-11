Запрет на алкоголь при сдаче допинг-теста возмутил российских спортсменов

Агрессивную реакцию вызвало принятое еще весной решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) запретить спортсменам во время допинг-тестирования употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки с целью ускорения процедуры сдачи мочи.

«После этого я получила критику в свой адрес, мол, Пахноцкая вслед за алкоголем запретит и внебрачные связи», — рассказала на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Она объяснила, что данное решение принято по трем причинам: алкоголь вредит здоровью спортсмена, приводит к не совсем достойному поведению на пункте допинг-контроля и препятствует детекции возможной запрещенной субстанции.

По словам Пахноцкой, запрет на употребление алкоголя во время сдачи допинг-теста будет отражен и в новом Всемирном антидопинговом кодексе, сообщает ТАСС.

Ранее «Ридус» писал о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отпустило России три недели на объяснение появившейся информации о признаках манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории.

Министерство спорта РФ выполнило эти требования и направило агентству письмо, в котором даны разъяснения по поводу базы данных московской лаборатории.

Напомним, журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что WADA подозревает Россию в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем исполком организации будет проинформирован в понедельник, 23 сентября.

