найти ×
   
  • USD -0.52
    64.22
  • EUR -0.57
    70.73
СохранитьСохранено0
×

005507

Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Zuma / TASS

Zuma / TASS

Сегодня, 11 октября, в Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии мира. Им стал премьер-министр Эфиопии Абию Ахмед Али. В Нобелевском комитете уточнили, что Али наградили за усилия, которые тот приложил, чтобы положить конец конфликту с Эритреей. 

Напомним, что Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года. Ее лауреатами становятся как граждане, так и организации.

Война между Эфиопией и Эритреей длилась двадцать лет. Нынешний премьер-министр Эфиопии Абию Ахмед Али вступил в должность в апреле 2018 года. Тогда же он освободил политических заключенных и подписал мирное соглашение со своим эритрейским коллегой Исайей Аферки.

В этом году церемония награждения лауреатов, как и всегда, состоится в шведской столице 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
107857читать позжечитаю позже
Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II
24121118читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

3031121читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

13030364читать позжечитаю позже