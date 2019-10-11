Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Сегодня, 11 октября, в Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии мира. Им стал премьер-министр Эфиопии Абию Ахмед Али. В Нобелевском комитете уточнили, что Али наградили за усилия, которые тот приложил, чтобы положить конец конфликту с Эритреей.

Напомним, что Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года. Ее лауреатами становятся как граждане, так и организации.

Война между Эфиопией и Эритреей длилась двадцать лет. Нынешний премьер-министр Эфиопии Абию Ахмед Али вступил в должность в апреле 2018 года. Тогда же он освободил политических заключенных и подписал мирное соглашение со своим эритрейским коллегой Исайей Аферки.

В этом году церемония награждения лауреатов, как и всегда, состоится в шведской столице 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

