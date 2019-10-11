Искусственные матки для недоношенных детей появятся в течение 5 лет
- 11 октября 2019, 11:35
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты из Технического университета Эйндховена рассказали, что в скором времени во многих больницах может появиться первый прототип искусственной матки.
Ранее мы уже рассказывали о таком устройстве — вакуумном контейнере Biobag, к которому подключили трубки с кровью и жидкостью. Искусственная матка представляет собой пластиковый контейнер с герметичной пленкой, внутри которого поддерживается естественная среда для развития плода.
Ученые доработали устройство, добавив к нему специальные датчики, которые имитируют стук материнского сердца.
Такое устройство в первую очередь создано для спасения недоношенных детей. Сейчас для тестирования аппарата используют детские манекены со встроенными датчиками.
Ранее Biobag испробовали на животных. В вакуумный инкубатор поместили уже сформировавшихся, но недоношенных ягнят, которым было около 105—120 дней, что примерно соответствует 22—24-й неделе человеческой беременности.
Животные находились в Biobag четыре недели, во время которых ягнята полностью окрепли и к окончанию эксперимента мало чем отличались по развитию от выношенных в матке до такого же срока. Повреждений мозга и легких — наиболее уязвимых органов недоношенных — у них не наблюдалось.
Тогда система представляла собой пластиковый бесформенный пакет, а сейчас ученые усовершенствовали прототип и сделали его более удобным.
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