Искусственные матки для недоношенных детей появятся в течение 5 лет

Специалисты из Технического университета Эйндховена рассказали, что в скором времени во многих больницах может появиться первый прототип искусственной матки.

Ранее мы уже рассказывали о таком устройстве — вакуумном контейнере Biobag, к которому подключили трубки с кровью и жидкостью. Искусственная матка представляет собой пластиковый контейнер с герметичной пленкой, внутри которого поддерживается естественная среда для развития плода.

Ученые доработали устройство, добавив к нему специальные датчики, которые имитируют стук материнского сердца.

Такое устройство в первую очередь создано для спасения недоношенных детей. Сейчас для тестирования аппарата используют детские манекены со встроенными датчиками.

Ранее Biobag испробовали на животных. В вакуумный инкубатор поместили уже сформировавшихся, но недоношенных ягнят, которым было около 105—120 дней, что примерно соответствует 22—24-й неделе человеческой беременности.



Животные находились в Biobag четыре недели, во время которых ягнята полностью окрепли и к окончанию эксперимента мало чем отличались по развитию от выношенных в матке до такого же срока. Повреждений мозга и легких — наиболее уязвимых органов недоношенных — у них не наблюдалось.

Тогда система представляла собой пластиковый бесформенный пакет, а сейчас ученые усовершенствовали прототип и сделали его более удобным.