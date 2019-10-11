На Урале ищут подозреваемого в убийстве более 30 пенсионерок

В Свердловской области правоохранители продолжают поиск мужчины, подозреваемого в убийстве более 30 женщин пенсионного возраста.

Преступления были совершены на территории Приволжского и Уральского федеральных округов в 2011—2012 годах.

Жертвами всех преступлений были одинокие женщины в возрасте от 75 до 90 лет, проживавшие в хрущевках.

Мужчина представлялся сотрудником ТСЖ или социальных служб, входил в квартиру, а затем душил их хозяек.

Мотивы преступника до сих пор не раскрыты, кража не являлась для него приоритетом, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Криминалисты составили фоторобот предполагаемого убийцы. По их данным, это мужчина среднего роста (около 175 см) в возрасте от 20 до 35 лет, худощавый, с невыразительной внешностью, но физически развитый.

За информацию о совершившем указанные преступления человеке объявлено вознаграждение — 3 миллиона рублей.