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На иранском танкере вблизи порта Джидда прогремел взрыв

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© AP/TASS

© AP/TASS

В Красном море около саудовского порта Джидда произошел взрыв на танкере, принадлежащем Национальной иранской нефтяной компании, сообщает ISNA.

По данным иранского агентства, инцидент мог быть террористическим актом.

После взрыва на судне произошла утечка нефти, повреждены два резервуара. Отмечается, что экипаж танкера находится в безопасности.

Напомним, последние месяцы Иран несколько раз задерживал иностранные танкеры в Ормузском проливе, обвиняя их в контрабанде нефти.

Так, в сентябре береговая охрана Ирана задержала в Ормузском проливе очередной танкер, который, по данным иранской стороны, перевозил контрабандную нефть. Были задержаны 12 членов экипажа, все они филиппинцы. О принадлежности судна не сообщалось.

В августе Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали принадлежащий Ираку танкер, перевозивший, по их данным, 700 тысяч литров контрабандной нефти в одну из арабских стран.

В июле КСИР задержал в Ормузском проливе шедший под британским флагом нефтяной танкер Stena Impero — якобы за то, что экипаж выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения иранской стороны.

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