Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
- 10 октября 2019, 21:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Пакистане три гражданки России убили надзирательницу в тюрьме «Гаддани».
Инцидент произошел в провинции Белуджистан во вторник, 8 октября.
Против женщин возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве.
Россиянки были задержаны год назад за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве отметили, что женщины собирались с территории Пакистана попасть в Афганистан, чтобы присоединиться к так называемому отделению ИГ* «Вилаят Хорасан».
Пакистанские власти планировали депортировать задержанных в Россию, отмечает News.ru.
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* запрещенная в России террористическая организация
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