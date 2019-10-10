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Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

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© pexels.com

© pexels.com

В Пакистане три гражданки России убили надзирательницу в тюрьме «Гаддани».

Инцидент произошел в провинции Белуджистан во вторник, 8 октября.

Против женщин возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве.

Россиянки были задержаны год назад за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что женщины собирались с территории Пакистана попасть в Афганистан, чтобы присоединиться к так называемому отделению ИГ* «Вилаят Хорасан».

Пакистанские власти планировали депортировать задержанных в Россию, отмечает News.ru.

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* запрещенная в России террористическая организация

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