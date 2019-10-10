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0010156

В Саратове арестовали полицейских, пытавших задержанного утюгом

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© МВД

© МВД

В Саратове суд отправил под стражу трех полицейских по обвинению в применении насилия в отношении задержанного.

По данным следствия, в ночь на 25 сентября трое сотрудников полиции применили насилие в отношении задержанного 31-летнего мужчины.

В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте регионального СК РФ.

В то же время в областной прокуратуре сообщили РИА Новости, что правоохранители избили задержанного мужчину, а затем причинили потерпевшему ожоги «нагревающимся металлическим прибором».

Всех троих полицейских задержали во вторник, 8 октября, а затем им предъявили обвинение в превышении полномочий, отмечают «Новые Известия».

Как сообщал «Ридус», в сентябре в Нижнем Тагиле суд приговорил к различным срокам заключения трех сотрудников местного уголовного розыска апо обвинению в превышении полномочий и нарушении прав граждан с применением насилия.

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