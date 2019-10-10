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В машине убийцы из Галле нашли 4 кг взрывчатки

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© FILIP SINGER / EPA / ТАСС

© FILIP SINGER / EPA / ТАСС

В машине у 27-летнего неонациста Штефана Баллиета, задержанного по подозрению в убийстве двух человек в немецком городе Галле, нашли четыре килограмма взрывчатки, пишет таблоид Bild.

Как стало известно изданию из полицейских источников, в машине задержанного нашли несколько взрывных устройств.

Генеральный прокурор Германии Петер Франк назвал терактом произошедшее в среду нападение около синагоги в Галле.

Издание отмечает, что задержанный находится в больнице с ранениями шеи. Его жертвами стали 20-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Как сообщал «Ридус», в среду, 9 октября, в немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт около синагоги были застрелены два человека. Позже полиция сообщила, что стрелявший мужчина задержан.

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