В машине убийцы из Галле нашли 4 кг взрывчатки
- 10 октября 2019, 18:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В машине у 27-летнего неонациста Штефана Баллиета, задержанного по подозрению в убийстве двух человек в немецком городе Галле, нашли четыре килограмма взрывчатки, пишет таблоид Bild.
Как стало известно изданию из полицейских источников, в машине задержанного нашли несколько взрывных устройств.
Генеральный прокурор Германии Петер Франк назвал терактом произошедшее в среду нападение около синагоги в Галле.
Издание отмечает, что задержанный находится в больнице с ранениями шеи. Его жертвами стали 20-летний мужчина и 40-летняя женщина.
Как сообщал «Ридус», в среду, 9 октября, в немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт около синагоги были застрелены два человека. Позже полиция сообщила, что стрелявший мужчина задержан.
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