Эксперты усомнились в данных опроса «Левада-Центра» по «московскому делу»

«Левада-Центр» провел социологический опрос на тему приговоров участникам летних несанкционированных митингов, которые проходили в Москве в период избирательной кампании. Согласно результатам исследования, около 38% опрошенных россиян считают эти приговоры политически мотивированными. Справедливыми их называют 24% респондентов, а 28% ничего о данных судебных процессах не слышали.

Эксперты отнеслись к данным опроса «Левада-Центра» по «московскому делу» с некоторым скепсисом. Так, по мнению политолога Анны Федоровой, социологи «изо всех сил пытаются натянуть сову на глобус и сделать вид, что политические протесты в Москве стали главным событием сентября».

Социологи из „Левада-центра“ год за годом упорно занимаются пропагандой под видом социологических исследований, и ведь кто-то этому еще верит. А газета „Ведомости“ делает из этого заголовок вроде „Треть россиян считают приговоры по итогам митингов политически мотивированными“ и проч. и проч. Идеальный у них симбиоз. Ну а как еще будет, если у людей спрашивать „считаете ли вы то-то и то-то политически мотивированным“? Люди всегда хотят показаться умными и прозорливыми, поэтому они важно отвечают „да“. Никакого отношения к исследованиям это, конечно же, не имеет, — пояснила эксперт.

Похожее мнение высказал в интервью изданию «ФедералПресс» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. На его взгляд, исследования «Левада-Центра» — это установочные опросы, предназначенные для манипуляции общественным мнением в интересах того или иного заказчика, который платит за это деньги.

«Часто это деньги, которые через несколько посреднических рук приходят в том числе и из-за рубежа», — подчеркнул Мартынов.

А вот глава фонда «Научный центр имени К. П. Орловского» доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов считает, что результаты опроса — это скорее эффект воздействия СМИ на людей, «выключенных из общественной и политической жизни».



Таким образом, исследование не может отражать устойчивое настроение одной трети населения России. Так что с точки зрения социального управления эти данные не имеют никакого значения. Речь идет о банальном медиаманипулировании общественным сознанием. Я думаю, если через два месяца сделать повторный замер, то количество считающих приговоры политически мотивированными будет равняться нулю. Разговоры об этих событиях поутихнут, и люди будут уже с трудом вспоминать перед Новым годом, что это были за митинги, — указал эксперт.

Напомним, что в ходе избирательной кампании этого года у многих независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации. Данное решение Мосизбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

Во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка было задержано около 600 человек.

До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.

За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.