В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка

В Лондоне скончался бывший владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов, пишет газета «Коммерсант».

Финансист умер на 61-м году жизни.

О его кончине рассказал изданию друг покойного, заместитель Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Это тяжелая новость для меня, мы были близкими друзьями. Я знал его со студенческих лет: мы учились на одном факультете, только он был старше меня на год, — приводит газета слова Болотина.

Причина смерти банкира не называется.

Заводов возглавлял Уралтрансбанк с 1990 года, вплоть до отзыва лицензии осенью 2018 года. Чуть позже банк был признан банкротом.

В июне 2019 года в отношении Заводова было возбуждено уголовное по статье «Злоупотребление полномочиями».

Кроме того, Агентство по страхованию вкладов направляло в ГУ МВД по Свердловской области заявление по факту хищения банковских средств.

Вскоре после этого Заводов уехал в Лондон, где живет его сын.