В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка
- 10 октября 2019, 16:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Лондоне скончался бывший владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов, пишет газета «Коммерсант».
Финансист умер на 61-м году жизни.
О его кончине рассказал изданию друг покойного, заместитель Уральского банковского союза Евгений Болотин.
Это тяжелая новость для меня, мы были близкими друзьями. Я знал его со студенческих лет: мы учились на одном факультете, только он был старше меня на год, — приводит газета слова Болотина.
Причина смерти банкира не называется.
Заводов возглавлял Уралтрансбанк с 1990 года, вплоть до отзыва лицензии осенью 2018 года. Чуть позже банк был признан банкротом.
В июне 2019 года в отношении Заводова было возбуждено уголовное по статье «Злоупотребление полномочиями».
Кроме того, Агентство по страхованию вкладов направляло в ГУ МВД по Свердловской области заявление по факту хищения банковских средств.
Вскоре после этого Заводов уехал в Лондон, где живет его сын.
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