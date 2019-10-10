В подмосковной больнице пациенту сожгли ягодицы
- 10 октября 2019, 16:35
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В больнице города Дрезна в Московской области пациенту во время процедур по устранению варикоза нижних конечностей сожгли ягодицы.
В результате проверки, проведенной Росздравнадзором, выяснилось, что в больнице не только причинили физический вред пациенту, но и предоставили в ведомство ложные сведения об инциденте.
Так, в клинике заявили, что мужчина получил химический ожог из-за того, что использовал спиртового раствора йода, который приготовил самостоятельно.
По итогам проверки было установлено, что пациент больницы пострадал из-за неправильной эксплуатации аппарата для удаления варикоза.
Экспертиза показала, что «техническое обслуживание аппарата элетрохирургического высокочастотного ЭХВЧ-300-МТУСИ не производилось в течение пяти лет», сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
По итогам проверки были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Кроме того, рассматривается вопрос о направлении материалов в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
Как сообщал «Ридус», несколько дней назад житель Башкирии пожаловался на то, что в больнице врач ударил его, когда он попросил сделать перевязку. Помимо этого, пациент утверждает, что от доктора чувствовался запах алкоголя. Инцидент, произошедший в городе Ишимбай, мужчина снял на видео.
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