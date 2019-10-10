найти ×
   
  • USD -0.36
    64.74
  • EUR -0.15
    71.30
СохранитьСохранено0
×

-10185

В подмосковной больнице пациенту сожгли ягодицы

Small default
© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

В больнице города Дрезна в Московской области пациенту во время процедур по устранению варикоза нижних конечностей сожгли ягодицы.

В результате проверки, проведенной Росздравнадзором, выяснилось, что в больнице не только причинили физический вред пациенту, но и предоставили в ведомство ложные сведения об инциденте.

Так, в клинике заявили, что мужчина получил химический ожог из-за того, что использовал спиртового раствора йода, который приготовил самостоятельно.

По итогам проверки было установлено, что пациент больницы пострадал из-за неправильной эксплуатации аппарата для удаления варикоза.

Экспертиза показала, что «техническое обслуживание аппарата элетрохирургического высокочастотного ЭХВЧ-300-МТУСИ не производилось в течение пяти лет», сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.

По итогам проверки были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, рассматривается вопрос о направлении материалов в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад житель Башкирии пожаловался на то, что в больнице врач ударил его, когда он попросил сделать перевязку. Помимо этого, пациент утверждает, что от доктора чувствовался запах алкоголя. Инцидент, произошедший в городе Ишимбай, мужчина снял на видео.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3031121читать позжечитаю позже
Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II
24121118читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

3031121читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

13030364читать позжечитаю позже