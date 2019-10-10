В подмосковной больнице пациенту сожгли ягодицы

В больнице города Дрезна в Московской области пациенту во время процедур по устранению варикоза нижних конечностей сожгли ягодицы.

В результате проверки, проведенной Росздравнадзором, выяснилось, что в больнице не только причинили физический вред пациенту, но и предоставили в ведомство ложные сведения об инциденте.

Так, в клинике заявили, что мужчина получил химический ожог из-за того, что использовал спиртового раствора йода, который приготовил самостоятельно.

По итогам проверки было установлено, что пациент больницы пострадал из-за неправильной эксплуатации аппарата для удаления варикоза.

Экспертиза показала, что «техническое обслуживание аппарата элетрохирургического высокочастотного ЭХВЧ-300-МТУСИ не производилось в течение пяти лет», сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.

По итогам проверки были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, рассматривается вопрос о направлении материалов в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад житель Башкирии пожаловался на то, что в больнице врач ударил его, когда он попросил сделать перевязку. Помимо этого, пациент утверждает, что от доктора чувствовался запах алкоголя. Инцидент, произошедший в городе Ишимбай, мужчина снял на видео.