Почти 60% россиян считают прошедшие выборы честными

Около 60% россиян считают, что прошедшие 8 сентября выборы были честными, а их результаты соответствуют настроениям избирателей. Таковы данные последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По словам социологов, о недостоверности прошедших выборов заявили лишь 30% граждан России.

Мы зафиксировали высокий уровень доверия результатам выборов: 57% согласились с мнением, что результаты выборов в большинстве регионов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей. В сентябре 2018 года о доверии результатам выборов заявили 55%, о недоверии — 34%, — цитирует ТАСС руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ кандидата политических наук Михаила Мамонова.

Он отметил, что при ответе на прямой вопрос, являются ли прошедшие выборы честными, утвердительно ответили 59% опрошенных. При этом 14% от этого числа назвали их бесспорно честными, а 45% — скорее честными.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова доложила президенту страны Владимиру Путину, что избирательная кампания этого года прошла в целом успешно: почти все кандидаты были зарегистрированы, а явка оказалась высокой.

«Вообще, живо прошли выборы — свыше 40% явка. То есть говорить, что они были скучными, — это не так», — подчеркнула Памфилова.



Напомним, что выборы проходили в 85 регионах России. В 16 регионах в ходе прямого голосования избирали губернаторов. Также проходили выборы в 13 заксобраний, в 22 гордумы, а в столицах трех регионов выбирали глав муниципальных образований. Кроме того, состоялись довыборы в Госдуму РФ по четырем одномандатным округам.