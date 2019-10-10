Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

Сегодня, 10 октября, стали известны лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы. Объявление результатов прошло в Стокгольме.

Нобелевская премия за 2018 год присуждена польской писательнице Ольге Токарчук.

А лауреатом премии за этот год стал австрийский писатель Петер Хандке.

Напомним, что прошлогоднюю премию по литературе решили не присуждать из-за скандала на фоне утечки информации. В 2017 году вокруг премии разгорелся скандал: известный в Швеции культурный деятель Жан-Клод Арно был обвинен в сексуальных домогательствах.

Также в ходе проверки выяснилось, что он на протяжении почти 20 лет «сливал» информацию об именах нобелевских лауреатов. Из-за этого Арно покинул академию, а премию по литературе пришлось перенести на 2019 год.

В этом году претендентов на получение премии было, как всегда, много. Одним из самых главных стал Джордж Мартин — автор известной «Игры престолов».

Еще один претендент — японец Харуки Мураками. Среди его наиболее популярных книг — «Тысяча невестьсот восемьдесят четыре», «Норвежский лес», «Кафка на пляже».

Нобелевскую премию могли получить и российские авторы. Например, многие букмекерские конторы внесли Людмилу Улицкую в число основных претендентов на Нобелевскую премию по литературе. Напомним, что она автор таких произведений, как «Бедные родственники», «Сонечка», «Человек со связями».

Также одной из претенденток на получение премии была канадка Маргарет Этвуд, написавшая «Рассказ служанки».



В этом году церемония награждения лауреатов, как и всегда, состоится в шведской столице 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

