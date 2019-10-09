Экс-сотрудник Пентагона арестован за передачу журналистам секретных данных

Прокуратура американского штата Вирджиния вынесла постановление об аресте бывшего сотрудника Разведывательного управления Минобороны США Генри Фреза.

Он обвиняется в передаче секретной информации журналистам.

Как сообщает ТАСС, в опубликованном американским Минюстом обвинительном акте также говорится о том, что засекреченные материалы касались систем вооружения неназванного иностранного государства.

Следствие полагает, что 30-летний Фрез передавал эти данные журналистам в 2018 и 2019 годах.

Ранее сообщалось, что газета The New York Times опубликовала статью с заголовком «Совершенно секретное российское спецподразделение стремится дестабилизировать Европу», в которой со ссылкой на данные западных спецслужб обвинила сотрудников Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ) в подрывной деятельности.