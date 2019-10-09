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Курды стали поджигать нефтяные скважины в ответ на операцию Турции

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© youtube.com

© youtube.com

Ответом курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (СДС) на военную операцию Турции в Сирии стал поджог несколько нефтяных скважин.

Это произошло в сельской местности Эль-Хасака на северо-востоке страны, сообщает SANA.

По данным агентства, бойцы СДС также жгут автомобильные шины и избавляются от документов в своей штаб-квартире.

Ранее сообщалось, что на севере Сирии турецкие вооруженные силы начали военную операцию под названием «Источник мира». Ее целью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал устранение террористического коридора на южной границе, а также установление мира и спокойствия в регионе.

Самолеты ВВС Турции уже нанесли удары по позициям курдских боевиков в пограничном городе Рас-эль-Айне (сирийская провинция Хасака).

Германия и Великобритания вслед за Францией осудили военную операцию Турции и пообещали созвать заседание Совета Безопасности ООН по данному вопросу.

До этого стало известно, что командующий вооруженными курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлум Абди допустил сотрудничество с президентом этой страны Башаром Асадом в случае начала военной операции Турции в Сирии.

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