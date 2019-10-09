найти ×
   
  • USD +0.23
    65.10
  • EUR +0.21
    71.45
СохранитьСохранено0
×

206561

Полицейского из Подмосковья уволили за связь с 13-летней школьницей

Small f1a6d446e0
© ОМВД России по г.о. Жуковский

© ОМВД России по г.о. Жуковский

Сотрудник полиции из подмосковного Жуковского был уволен из-за обвинений в интимной связи с 13летней школьницей.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, в дежурную часть подольского УМВД РФ поступило заявление, в котором сотрудника ППС из Жуковского обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Источник рассказал телеканалу «360», что 13-летняя школьница познакомилась с 19-летним полицейским в конце марта 2019 года. Сначала они переписывались, а затем молодой человек стал приезжать к ней в город в выходные дни. Однажды он снял номер в гостинице и склонил девочку к интимной связи.

Теперь экс-полицейскому предстоит понести наказание в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области 48-летний священнослужитель вступил в связь с 12-летней девочкой.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
554961613читать позжечитаю позже
Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
30065254читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

13030364читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

2031121читать позжечитаю позже