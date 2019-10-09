Полицейского из Подмосковья уволили за связь с 13-летней школьницей
- 09 октября 2019, 20:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудник полиции из подмосковного Жуковского был уволен из-за обвинений в интимной связи с 13летней школьницей.
Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, в дежурную часть подольского УМВД РФ поступило заявление, в котором сотрудника ППС из Жуковского обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Источник рассказал телеканалу «360», что 13-летняя школьница познакомилась с 19-летним полицейским в конце марта 2019 года. Сначала они переписывались, а затем молодой человек стал приезжать к ней в город в выходные дни. Однажды он снял номер в гостинице и склонил девочку к интимной связи.
Теперь экс-полицейскому предстоит понести наказание в соответствии с законодательством.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области 48-летний священнослужитель вступил в связь с 12-летней девочкой.
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