Полицейского из Подмосковья уволили за связь с 13-летней школьницей

Сотрудник полиции из подмосковного Жуковского был уволен из-за обвинений в интимной связи с 13летней школьницей.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, в дежурную часть подольского УМВД РФ поступило заявление, в котором сотрудника ППС из Жуковского обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Источник рассказал телеканалу «360», что 13-летняя школьница познакомилась с 19-летним полицейским в конце марта 2019 года. Сначала они переписывались, а затем молодой человек стал приезжать к ней в город в выходные дни. Однажды он снял номер в гостинице и склонил девочку к интимной связи.

Теперь экс-полицейскому предстоит понести наказание в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области 48-летний священнослужитель вступил в связь с 12-летней девочкой.