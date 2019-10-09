В ОАЭ треть желающих стать космонавтами составляют женщины

В Объединенных Арабских Эмиратах треть желающих стать космонавтами составляют женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора космического агентства страны Мухаммеда аль-Ахбаби.

По его словам, из четырех тысяч заявок от желающих стать космонавтами, полученных космическим агентством ОАЭ, треть пришла от женщин.

Гендиректор добавил в беседе с российским агентством, что в основном желание отправиться в космос изъявляют молодые люди.

Аль-Ахбаби также рассказал, что два отобранных кандидата для полетов — Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейяди — прошли собеседования, медосмотр и проверку научной подготовки, которые проводили эксперты со всего мира.

Как сообщал «Ридус», 25 сентября астронавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури прибыл на МКС вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американским астронавтом Джессикой Меир.

Хаззаа аль-Мансури пожаловался на то, что после прибытия на космическую станцию его голова увеличилась в размерах, а также изменилось обоняние. Оказалось, что в изменениях, произошедших с организмом космонавта, нет ничего необычного.



3 октября Хаззаа аль-Мансури вернулся на Землю на корабле «Союз МС-12».

