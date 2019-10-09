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Прокуратура обязала отправить в отставку мэра города в Иркутской области

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© vk.com

© vk.com

Прокуратура Иркутской области потребовала оправить в отставку мэра города Киренска Николая Черных за нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Надзорный орган обязал городскую думу освободить от должности градоначальника в связи с утратой доверия.

По данным прокуратуры, после избрания в 2016 году главой Киренска Черных в нарушение законодательства продолжил принимать участие в управлении частным предприятием «Водоканал».

Кроме того, градоначальник в 2016—2018 годах заключил муниципальные контракты и договоры с коммерческими структурами, учредителем которых является его жена.

В ведомстве также отметили, что Черных и его супруга сообщали недостоверные и неполные сведения о своих доходах и имуществе.

Городская дума пыталась оспорить в суде требование прокуратуры, однако не поддержал депутатов, сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.

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