Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Сегодня, 9 октября, стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии. Имена ученых объявили на конференции, которая ежегодно проводится в Стокгольме.

Лауреатами стали Джон Гуденоф, Стэнли Уиттинхэм и Акира Ёсино, которые разработали литий-ионные аккумуляторы.

Именно благодаря этим ученым у нас есть современные гаджеты. Можно без преувеличения сказать: без портативных источников питания мир современной техники был бы намного беднее.

Эксперты пояснили, что в этом году было много претендентов на получение Нобелевской премии.

Также в числе претендентов на премию был 99-летний профессор Рольф Хьюсген. Напомним, что ученый долго работал над исследованием в области реакции азид-алкинового циклоприсоединения. Эта химическая реакция получила название «реакция Хьюсгена».

Еще один ученый, который вполне мог бы получить Нобелевскую премию, — Эдвин Саузерн, создавший новый метод определения количества копий генов в ДНК, получивший название «метод Саузерна».

Напомним, что в прошлом году Нобелевскую премию по химии получили Фрэнсис Арнольд за проведение первой направленной эволюции ферментов, Джордж Смит и сэр Грегори Уинтер за фаговый дисплей пептидов и антител.

В этом году церемония награждения лауреатов, как и всегда, состоится в шведской столице 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.