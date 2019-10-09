В Мексике мэра города проволокли по улице за невыполненные обещания

Мэра мексиканского города Лас Маргаритас, расположенного в штате Чьяпас, местные жители протащили по улицам, привязав к пикапу, пишет газета El Heraldo de Mexico.

По данным издания, горожане таким нетривиальным способом решили наказать градоначальника Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса, который перед выборами обещал отремонтировать дорогу, однако так и не сделал этого.

Другая мексиканская газета La Hoguera сообщает, что в похищении мэра и экзекуции приняло участие около 50 человек.



Издание также сообщает, что на выручку градоначальнику было направлено 40 полицейских, а в результате освобождения мэра десять человек получили ранения и 11 были задержаны.

Пострадавшему чиновнику оказали медицинскую помощь. Эскандон Эрнандес заявил, что подаст в полицию заявление о похищении и покушении на убийство.

