В Мексике мэра города проволокли по улице за невыполненные обещания
- 09 октября 2019, 10:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Мэра мексиканского города Лас Маргаритас, расположенного в штате Чьяпас, местные жители протащили по улицам, привязав к пикапу, пишет газета El Heraldo de Mexico.
По данным издания, горожане таким нетривиальным способом решили наказать градоначальника Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса, который перед выборами обещал отремонтировать дорогу, однако так и не сделал этого.
Другая мексиканская газета La Hoguera сообщает, что в похищении мэра и экзекуции приняло участие около 50 человек.
Издание также сообщает, что на выручку градоначальнику было направлено 40 полицейских, а в результате освобождения мэра десять человек получили ранения и 11 были задержаны.
Пострадавшему чиновнику оказали медицинскую помощь. Эскандон Эрнандес заявил, что подаст в полицию заявление о похищении и покушении на убийство.
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