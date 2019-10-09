Всемирный банк изменил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России.

В частности, международная финансовая организация спрогнозировала замедление роста российской экономики в 2019 году с 1,2% до 1%.

Кроме того, понижен прогноз на 2020 год с 1,8% до 1,7%, сообщается на сайте организации. На 2021 год Всемирный банк сохранил прогноз на уровне 1,8%.

Организация уже второй раз понижает в этом году прогноз по росту ВВП России. Эксперты банка объясняют ситуацию влиянием ряда факторов, в числе которых в первую очередь — сохраняющиеся антироссийские санкции.

Кроме того, в первом полугодии замедлилась производственная активность из-за вступления в силу обязательств по соглашению с ОПЕК о сокращении нефтедобычи.

Также оказало влияние на производство энергоносителей загрязнение трубопроводов, идущих в Европу.

В то же время Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в нынешнем году с 2,6% до 2,5%.

Понижены прогнозы по росту американского ВВП с 2,5% до 2,3%, еврозоны — с 1,2% до 1,1%, Китая — с 6,2% до 6,1%, отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в сентябре Всемирный банк признал поражение в борьбе с бедностью.