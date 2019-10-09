Вандалы засыпали землей Вечный огонь в Уссурийске
- 09 октября 2019, 08:53
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В городе Уссурийске в Приморском крае неизвестные осквернили мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным полиции, вандалы засыпали землей Вечный огонь, находящийся у подножия монумента на площади Победы.
Информация об акте вандализма поступила в дежурную часть полиции в ночь на 9 октября.
Злоумышленники попали на камеры видео наблюдения.
В настоящее время сотрудник полиции устанавливают личности, осквернившие мемориал, отмечает телеканал «360».
Монумент жителям Уссурийска, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, был открыт в мае 1977 года.
Как сообщал «Ридус», несколько дней назад жители Екатеринбурга потушили Вечный огонь, кидая в него мусор.
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