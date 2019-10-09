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Вандалы засыпали землей Вечный огонь в Уссурийске

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© vk.com

© vk.com

В городе Уссурийске в Приморском крае неизвестные осквернили мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, вандалы засыпали землей Вечный огонь, находящийся у подножия монумента на площади Победы.

Информация об акте вандализма поступила в дежурную часть полиции в ночь на 9 октября.

Злоумышленники попали на камеры видео наблюдения.

В настоящее время сотрудник полиции устанавливают личности, осквернившие мемориал, отмечает телеканал «360».

Монумент жителям Уссурийска, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, был открыт в мае 1977 года.

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад жители Екатеринбурга потушили Вечный огонь, кидая в него мусор.

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