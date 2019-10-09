Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
- 09 октября 2019, 08:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Пользователи социальной сети Instagram сообщают о сбое в ее работе, произошедшем утром в среду, 9 октября, отмечает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
С проблемами в основном столкнулись пользователи в Аргентине, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Польше, США, Франции и Японии.
В России о сбоях в первую очередь сообщают жители Москвы.
Большая часть пользователей, по данным сервиса, испытывает трудности с просмотром новостной ленты (57%) и историй (24%).
Кроме того, около 17% не могут поместить свои посты в социальной сети.
Ранее, как сообщал «Ридус», масштабный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел 27 сентября.
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